Calciomercato | Annuncio improvviso: “Sì, può tornare al Milan!” / News

Non solo campo, il Milan guarda anche al futuro e alle sue prossime mosse di calciomercato. Sappiamo che l'attacco ha la massima priorità nelle strategie di mercato del club rossonero. Tra gennaio e la prossima estate infatti arriveranno rinforzi importanti, probabilmente anche più di uno. Ma intanto bisogna fare attenzione anche ad altre voci - alcune anche completamente a sorpresa - che rimbalzano in ambiente Milan che riguardano pure altri possibili obiettivi di calciomercato finiti nel mirino di Furlani e Moncada. A tal proposito, proprio in queste ore sta rimbalzando una news su un possibile ritorno di un ex giocatore rossonero a Milano nel prossimo futuro: ecco l'annuncio a sorpresa <<<