Camarda, via Krstovic: ora tocca a lui

Francesco Camarda verso una stagione da titolare al Lecce dopo la cessione di Krstovic: il talento del Milan è pronto a prendersi la Serie A.

Continuano le buone notizie per l’ascesa di Francesco Camarda, il talento classe 2008 del Milan in prestito al Lecce. Dopo un ottimo precampionato, il giovane attaccante si prepara a vivere una stagione da titolare in Serie A con i salentini, anche grazie alla cessione di Krstovic.

Ora il posto da titolare è libero

È infatti una notizia delle ultime ore la cessione di Nikola Krstovic all’Atalanta per oltre 25 milioni: un’operazione che libera il posto da titolare per Camarda, altrimenti destinato a vivere la stagione alle spalle del montenegrino. Nell’ambiente Lecce il classe 2008 ha già convinto tutti e ora dovrà dimostrare di saper reggere il peso dell’attacco giallorosso, trascinando la squadra verso la salvezza. A meno di nuovi acquisti di rilievo nel reparto offensivo, Camarda è destinato ad essere un protagonista assoluto.

La formula del prestito concordata tra Milan e Lecce prevede un diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto a favore del Milan, con bonus destinati ai salentini in base alle presenze stagionali del giocatore. L’augurio della società e dei tifosi rossoneri è quello di rivedere Camarda a Milanello già il prossimo anno, magari reduce da una grande stagione e pronto per diventare il centravanti del futuro.