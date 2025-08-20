Camarda, via Krstovic: ora tocca a lui

Continuano le buone notizie per l’ascesa di Francesco Camarda, il talento classe 2008 del Milan in prestito al Lecce. Dopo un ottimo precampionato, il giovane attaccante si prepara a vivere una stagione da titolare in Serie A con i salentini, anche grazie alla cessione di Krstovic.
Ora il posto da titolare è libero
È infatti una notizia delle ultime ore la cessione di Nikola Krstovic all’Atalanta per oltre 25 milioni: un’operazione che libera il posto da titolare per Camarda, altrimenti destinato a vivere la stagione alle spalle del montenegrino. Nell’ambiente Lecce il classe 2008 ha già convinto tutti e ora dovrà dimostrare di saper reggere il peso dell’attacco giallorosso, trascinando la squadra verso la salvezza. A meno di nuovi acquisti di rilievo nel reparto offensivo, Camarda è destinato ad essere un protagonista assoluto.
La formula del prestito concordata tra Milan e Lecce prevede un diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto a favore del Milan, con bonus destinati ai salentini in base alle presenze stagionali del giocatore. L’augurio della società e dei tifosi rossoneri è quello di rivedere Camarda a Milanello già il prossimo anno, magari reduce da una grande stagione e pronto per diventare il centravanti del futuro.