Milan, contro la Cremonese occasione d’oro per Gimenez

Riccardo Focolari
Milano
20 Agosto, 11:26
Santiago Gimenez
Occasione per Gimenez in Milan-Cremonese: con Leao out e il nuovo bomber non ancora arrivato, il messicano è chiamato alla prova del nove.

Sabato sera alle 20:45 il Milan affronterà la Cremonese nella prima giornata di campionato e potrebbe essere una chance importante per Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è al momento l’unica punta centrale di ruolo presente in rosa e, complice l’infortunio di Leao, guiderà l’attacco insieme a Pulisic.

Gimenez, la prova del nove

È ormai noto a tutti che il Milan stia ancora cercando un attaccante sul mercato per completare la rosa: un colpo che potrebbe essere di grande livello, con nomi come Vlahovic e Hojlund sul tavolo. In caso di arrivo di uno di questi due, per Gimenez si prospetterebbero mesi di forte concorrenza. Per questo l’attaccante classe 2001, arrivato a gennaio dal Feyenoord, ha l’occasione di mandare un segnale chiaro all’allenatore e a tutto l’ambiente rossonero: dimostrare di poter essere lui il centravanti titolare.
Sabato, con Leao assente e l’eventuale nuovo numero nove non ancora in squadra, Gimenez sarà chiamato a lasciare il segno, magari trovando il gol, dopo l’assist fornito a Pulisic in Coppa Italia domenica scorsa.

