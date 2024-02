Calvarese: “Se interrogassimo 99 addetti ai lavori nessuno darebbe rigore”

In esclusiva a Tuttosport ha parlato Gianpaolo Calvarese che ha detto: "Rigore fischiato alla dea? Dalle immagini si vede chiaramente come Giroud provi a fermarsi, ed è per quello che Orsato non fischia inizialmente. L’episodio è difficile, sicuramente, ma si è sempre detto che l’intensità è un parametro che deve essere valutato dal campo e non al monitor. Il regolamento d’altronde introduce concetti come l’imprudenza o la noncuranza, proprio perché di un contatto non può essere ignorata l’intensità".