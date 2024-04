L’ex Calhanoglu provoca: “Ricordo in passato come ha festeggiato il Milan”

In esclusiva a Cbs Sports ha parlato il centrocampista dell' Inter Hakan Calhanoglu che ha detto: “Sarebbe pazzesco vincere lo scudetto nel derby ma quello che spero è che sia una partita bella e corretta, con festeggiamenti svolti in maniera tranquilla”.

“Perché mi ricordo come ha festeggiato il Milan in passato quindi voglio stare molto calmo, sarà una partita durissima". Queste le parole dell'ex mediano del Milan .

