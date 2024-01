Cairo fa muro: “L’ho detto e lo ripeto: Buongiorno non è in vendita”

Il Milan sta lavorando per provare a prendere il difensore del Torino a gennaio, ma il presidente del club granata non vuole sentire ragioni

Il Milancontinua a lavorare sul mercato per trovare un nuovo rinforzo in difesa. Ormai da settimane l'obiettivo numero uno è Alessandro Buongiorno, capitano del Torino. Il centrale granata piace molto a tutta la dirigenza, ma la trattativa è tutt'altro che facile.

Al momento infatti, il Toro fa muro. In tal senso Urbano Cairo ha fatto una nuova dichiarazione sul futuro del giocatore. Le parole riportate da Tuttosport: "L'ho detto la scorsa settimana al termine dell'Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita. Ad agosto, quando manifestò l'intenzione di restare con noi invece di andare all'Atalanta, gli dissi: 'Per noi sei e sarai importantissimo'. Ora ripeto la stessa cosa con ancora maggiore fermezza".

Nonostante questo, il club rossonero non ha intenzione di arrendersi. Per l'estate infatti ci sarebbe il Bayern Monaco sullo sfondo, che sta seguendo il giocatore ogni settimana. Ecco perché il Milan sta provando ad anticipare tutto. La prima offerta rossonera è stata di 15 milioni più Lorenzo Colombo. Furlani sarebbe disposto ad alzare il cash anche a 20 milioni. Ma queste offerte non convincono Cairo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.