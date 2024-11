Cagliari-Milan: entriamo in clima match con la Time Machine

IZ back: prima Leão e poi Ibrahimović firmano il 2-0 rossonero in Sardegna. Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito...

Lorenzo Focolari Redattore 7 novembre 2024 (modifica il 7 novembre 2024 | 13:08)

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “#IZBACK. A fine dicembre 2019 celebravamo con questo hashtag il ritorno di Zlatan Ibrahimović. Un regalo molto apprezzato in mezzo alle feste, una benedizione per dimenticare un periodo negativo - Bergamo, in particolare - e risorgere riaffidandosi al totem svedese. La prova pratica di una squadra rossonera diversa, migliore, si vide in qualche modo già il weekend prima del Cagliari-Milan pronto ad essere ricordato, quando a San Siro il solo ingresso di Ibra accese l'ambiente di San Siro nonostante la Sampdoria costrinse (solo) a un pareggio. Ma alla prima gara esterna, l'11 gennaio, in campo e per davvero: #IZBACK”.

Ancora il comunicato — “Quel pomeriggio all'Unipol Domus gli uomini di Pioli cercavano risposte e punti, 22 non erano abbastanza e valevano la parte destra della classifica. Viceversa, la formazione di Maran stavano sorprendendo tanto da essere in zona Europa. Ibrahimović parte dall'inizio, il Diavolo gioca bene: Hernández impegna Olsen, Zlatan di testa disegna un arcobaleno che pizzica il palo lontano, Leão sottomisura - sugli sviluppi di un angolo - va in spaccata senza inquadrare per millimetri la porta. All'improvviso, però, il Cagliari si rende pericoloso: pallonetto di Nández e recupero in qualche modo di Donnarumma dopo un'incertezza in uscita. Per i gol bisogna aspettare la ripresa, passano pochi secondi e Castillejo lancia Leão: stop al volo, destro strozzato e deviato, pallone che si alza e beffa Olsen”.

L'ingresso di Ibra — “Ma è il 64' il momento clou, quando Ibrahimović torna a segnare per il Milan in Serie A: cross di Theo e girata di mancino precisa all'angolino. Festa grande attorno allo svedese, il quale non si scompone nel festeggiare qualcosa che mancava da quasi otto anni. In Sardegna i rossoneri vincono 2-0 e si rilanciano. Sarà un buon inverno in termini di rendimento, fino allo stop forzato causa pandemia di COVID-19. Dalla ripresa in poi ricordiamo il percorso che cominciò, di fatto culminato con lo Scudetto 2021/22 grazie al supporto fondamentale di #IZBACK”.