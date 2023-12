Buriani: “Una volta giocai con la 10 di Rivera, Liedholm mi disse questo”

Il doppio ex di Milan e Monza, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del suo passato in rossonero, raccontando episodi importanti

Domani il Milan affronterà il Monza , nel match della 16esima giornata di Serie A. Intervistato dal Corriere della Sera, Ruben Buriani , doppio ex della sfida, ha raccontato del suo passato nel club rossonero.

Il Milan della stella : "Eravamo una squadra modernissima con tre "falsi nueve" come Antonelli, Bigon e Novellino, un terzino goleador come Maldera e una punta che faceva sponda. Una volta giocai io con la maglia numero 10 di Rivera e sa cosa mi disse Liedholm prima di darmela? Questa è una maglia che di solito corre poco: prendila tu e falla correre ".

La doppietta in rossonero : " L'emozione più bella della mia carriera . Il primo gol lo infilo dopo 5 minuti: vinco un contrasto con Facchetti e segno di sinistro. Il secondo in contropiede su passaggio di Capello . Il massimo fu vedere sul maxischermo di San Siro i marcatori: Buriani, Rivera, Anastasi, Buriani".

