Milan-Napoli, riecco Leao: Allegri pronto a rilanciarlo. E sulla formazione...

Rafael Leao è pronto a tornare a disposizione di Allegri per Milan-Napoli, anche se non da titolare: le ultime sulle probabili formazioni

Dopo la sosta forzata ai box, Rafael Leao è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo in vista della sfida di domenica del Milan contro il Napoli. Un rientro pesante, decisamente importante per il proseguo della stagione rossonera. Allegri vuole rilanciarlo al meglio, lavorando tanto sulla condizione fisica quanto sulla testa di Leao, così da rimetterlo subito sul binario giusto. A questo sono serviti gli ultimi dialoghi a Milanello tra il tecnico e il numero 10 del Milan.

Detto questo, le gerarchie per il match di San Siro contro il Napoli di Conte sono chiare: Leao partirà dalla panchina. L’idea è di usarlo a gara in corso, come carta capace di spaccare l’equilibrio quando servirà. Una presenza che rassicura il Milan e che, al momento opportuno, può diventare l’arma in più di Allegri, in attesa del pieno recupero dell’attaccante portoghese. Ecco dunque la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Napoli.

MILAN, (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Gimenez.

Per quanto riguarda gli azzurri invece, Conte starebbe pensando di presentarsi a San Siro con un 4-1-4-1 decisamente insidioso. Ecco le possibili scelte del mister salentino per la sfida ad Allegri.

NAPOLI, (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.