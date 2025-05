Brocchi: “Tare al Milan? non poteva esserci scelta migliore di questa”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Cristian Brocchi che ha detto: “Tare al Milan? Penso che abbiano fatto la scelta migliore in assoluto in questo momento. Conosco personalmente Igli e dico che i direttori sportivi non debbano essere valutati solo sui nomi dei giocatori che prendono. A volte quelli che possono essere ritenuti acquisti sbagliati non sono perché il ds non ci ha visto giusto ma è magari il calciatore stesso a non ambientarsi per mille motivi. Ci sono molti fattori”.