Brocchi sul derby: “Per il Milan è fondamentale, l’Inter è favorita”

Ora altri due derby: "Parliamo del primo, perché il ritorno è in programma tra tre settimane. Per il Milan, visto il momento, è una partita fondamentale, perché è staccato dal quarto posto e ha un solo obiettivo. Per l'Inter è uno dei quattro fronti sui quali compete, se si considera anche il Mondiale per club. I nerazzurri potrebbero dimenticare l’eventuale eliminazione in campionato o in Champions, mentre il danno per i rossoneri sarebbe forte".