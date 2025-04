Calciomercato Milan – Paratici fa la rivoluzione: guardate chi vuole comprare!

Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Stando alle ultime news di casa rossonera infatti, l'ex dirigente della Juventus è il profilo scelto in prima persona dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Adesso mancherebbe solo l'atto finale, come sottolineato in queste ore anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che su X ha rivelato: "Milan, sempre più vicino Paratici. In queste ore ci sarà un nuovo incontro a Londra per trovare l’accordo definitivo". Insomma, la fumata bianca è veramente vicinissima. Dopodiché, inizierà ufficialmente il nuovo progetto Milan per la prossima stagione e in vista del futuro.