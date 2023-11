Brambati: “Se fossi stato nell’Udinese non avrei scelto di nuovo Cioffi”

L'ex giocatore Massimo Brambati ha parlato in vista del match in programma domani sera tra il Milan e l'Udinese...

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio durante il programma Maracanà ha parlato l'ex calciatore Massimo Brambati che sul Milan ha detto: "Al Milan oggi serve un Marotta che non c'è, che riesca a coordinare tutto, il mercato, l'aspetto economico e la comunicazione. Ci sono state delle crepe, ho sentito parlare solo Pioli e i giocatori, non ho visto nessun dirigente intervenire. Marotta sarebbe intervenuto".

Su che partita sarà Milan-Udinese — "La partita migliore che poteva capitare al Milan. E' arrivato un allenatore nuovo a Udine ma non avrei scelto Cioffi. Mazzarri è un allenatore che per esempio potrebbe essere d'aiuto, perché conosce bene certe situazioni, come Iachini. Servono allenatori navigati che sanno gestire certe situazioni".

