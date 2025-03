Braida: “Scudetto? Inter favorita al momento, auguro a Conte che…”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a Radio Kiss Kiss ha parlato Ariedo Braida che sul Milan ha detto: "Speriamo concluda la stagione meglio possibile. Con l’arrivo di Conceicao sembrava potesse uscire da questa situazione negativa venutasi a creare con Fonseca . La vittoria della Supercoppa pareva rappresentare la chiave di volta per raddrizzare la stagione, ma successivamente a ogni buon risultato ottenuto, puntualmente, il Milan è inciampato in qualche passo falso".

Su chi vincerà lo Scudetto

"Tutto è possibile, ma l’Inter è favorita al momento. Un fattore che potrà incidere saranno le tante partite in più da disputare per i nerazzurri. Questo peserà sui muscoli dei giocatori di Inzaghi e qualcosa potrebbero lasciare per strada. Concentrazione e freschezza fisica saranno fondamentali. Sono e sarò per sempre milanista nell’anima, ma il Napoli mi è sempre stato simpatico. Per questo auguro alla squadra e ad Antonio Conte il meglio da qui al termine del campionato”. Nel frattempo sta girando il nome di un colpo folle per i rossoneri. I dettagli...