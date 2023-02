Bonucci dimentica il Milan: “Ho amato due maglie, la Juve e l’Italia”

Leonardo Bonucci , ex centrale rossonero , oggi alla Juventus, ha parlato sul canale Twitch ufficiale del club per il programma “Junior Reporter”, nel quale dei giovani tifosi si travestono da giornalisti.

Diversi gli argomenti toccati, ma alcuni di questi in qualche modo hanno a che fare anche con il Milan. Innanzitutto, quando gli viene chiesto del suo idolo, Bonucci non ha dubbi: “Nesta, quando lo ho visto la prima volta faticavo a chiedergli la maglia. Il mio numero? Ce l’ho anche tatuato, per me il 19 racconta tante cose. Il caso vuole anche che la somma delle date di nascita dei miei figli faccia proprio 19… È un numero che dice tanto della mia storia”.