Milan, oggi proseguono gli allenamenti. Maignan: (quasi) pronto

Dopo la sessione di ieri, il Milan riprenderà gli allenamenti nella giornata odierna per la preparazione della 24a giornata di Serie A che andrà in scena a San Siro domenica sera alle 20.45. Stessa cosa anche per la Dea ospite dei rossoneri: oggi doppia seduta per i nerazzurri a porte chiuse a Zingonia .

E per il posticipo di domenica sera potrebbe anche esserci una sorpresa per Stefano Pioli. Stanno arrivando segnali rassicuranti da Magic Mike che è (quasi) pronto per ripartire. Il Corriere della Sera stamattina: "Milan, riecco Maignan dopo cinque mesi. Ma ci vorrà cautela per tornare in campo". Tuttavia a Milanello frenano con l'entusiasmo trapelato nelle scorse ore: non si vogliono fare passi falsi. E molto dipenderà da come andranno gli allenamenti dei prossimi giorni. Salvo imprevisti potrà addirittura essere convocabile per la sfida contro gli uomini di Gasperini. Oltre al portiere francese, anche Florenzi migliora di giorno in giorno. Entrambi hanno svolto la prima parte della seduta di lavoro in gruppo e poi hanno continuato a parte. L'ex giallorosso sta recuperando quasi del tutto e potrebbe anche essere inserito nella lista dei convocati contro l'Atalanta. Maggiore cautela invece per Ismael Bennacer e Davide Calabria che non stanno ancora al 100%. I due hanno svolto lavoro personalizzato.