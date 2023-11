Bonaventura: “Italiano fondamentale per il mio ritorno in Nazionale”

In esclusiva ai microfoni di Rai Sport ha parlato Jack Bonaventura che ha detto: “Venerdì dipenderà tutto da noi. Sarà importante partire forte e dare subito un segnale. Non troveremo un avversario remissivo, è una squadra che prova a giocare e cerca di fare un bel calcio . Dobbiamo tirar fuori le nostre qualità".

"Molto, il suo gioco è molto adatto alle mie caratteristiche. Fin dai primi allenamenti abbiamo capito che poteva dare tanto alla squadra, poteva valorizzare le nostre qualità. E in questi anni è stato così, per il calcio che sta facendo e i risultati che sta ottenendo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.