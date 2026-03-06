Bonaventura dà l’addio al calcio: l’omaggio del Milan

Giacomo Bonaventura annuncia il ritiro dal calcio a 36 anni. Per lui 184 presenze in rossonero con 35 gol. Il Milan lo omaggia sui social.

Attraverso un video condiviso sul proprio account Instagram, Giacomo Bonaventura (36) ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Nel ripercorrere tutta la propria carriera, Jack ha ringraziato una ad una le squadre in cui ha giocato, tra le quali ovviamente il Milan occupa un posto speciale. L’avventura in rossonero è durata infatti sei anni, tra il 2014 e il 2020, ed è stata l’esperienza sicuramente più importante della sua carriera oltre che la più lunga.

Jack, sei anni in rossonero

Il Milan in cui ha giocato Bonaventura non era sicuramente paragonabile a quello di adesso: era una squadra che in quel periodo stava attraversando diverse difficoltà e che ha trovato proprio in lui uno dei suoi punti fermi, uno dei pochi giocatori davvero da Milan in quegli anni in cui la squadra aveva ben poco del Milan vero. Per lui 184 presenze con 35 gol e 30 assist in rossonero, oltre alla soddisfazione di una Supercoppa Italiana vinta nel 2016.

Anche il Milan ha deciso di omaggiarlo in occasione del suo ritiro, dedicandogli un post sui social accompagnato da questa descrizione: “One last walk down the tunnel… Grazie, Jack, è stato un viaggio bellissimo”.