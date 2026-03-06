Fullkrug: “Grato di essere al Milan e di giocare con questa maglia”

Fullkrug racconta l'ambientamento al Milan, le differenze tra Italia e altri campionati, il rapporto con Pulisic e l’attesa per il derby.

Intervistato da CBS Sports, l’attaccante tedesco del Milan Niclas Fullkrug ha risposto ad alcune domande relative all’ambientamento in Italia rispetto alle sue esperienze passate, analizzando anche le differenze nei metodi di allenamento. Poi ha commentato l’imminente derby di Milano e il rapporto con il compagno di squadra Christian Pulisic. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Fullkrug

Sulle differenze tra l’Italia e gli altri paesi:

“È veramente incredibile, perché da calciatore pensi che il calcio e gli allenamenti siano uguali ovunque, ma invece è tutto così diverso nei vari posti. L’Inghilterra, rispetto alla Germania, era molto diversa perché tutto si basa sull’alta intensità e sui lavori dinamici. In Italia ci sono sedute molto lunghe e con un’intensità molto diversa rispetto a quella inglese, non voglio dire che siano lente, ma molto lunghe. Per me va benissimo qui, sto bene e sto migliorando sempre di più. Conoscevo già questo modo di lavorare.”

Sull’Italia, sul Milan e sul derby:

“Mi piace la cultura, amo il club. Sono grato di essere al Milan e di giocare con questa maglia. Non lo so perché, ma anche la connessione che ho con società e tifosi è già forte. Sono contento quindi di essere qui, di giocare per questo club e sono sempre felice di entrare a San Siro. Non vedo l’ora di giocare il mio primo derby di Milano, uno dei migliori al mondo. Non vedo l’ora, davvero.”

Sul passaggio dal West Ham al Milan:

“Sono stato 16 mesi al West Ham, di cui 9 mesi li ho passati infortunato, non sono mai stato al mio massimo lì. Poi è arrivato il Milan, un’ottima squadra e con un allenatore incredibile. La connessione con la squadra è ottima, vorrei segnare di più, ma ho avuto la possibilità di produrre anche qualche assist. La cosa più importante quando scendo in campo, però, è vincere, io gioco per la squadra. Sono molto contento di stare qui, di stare bene e di poter giocare senza problemi: questa è la miglior sensazione per me ora.”

Sul compagno di squadra Pulisic:

“Christian è un ragazzo molto intelligente, parla ancora un ottimo tedesco imparato quando era a Dortmund. Parliamo spesso, è uno di quelli con cui parlo di più. Le sue migliori qualità in campo vengono dopo quelle fuori dal campo, è davvero un bravo ragazzo. Quando è in campo la squadra sa già che lui creerà occasioni, solo non sa ancora come. A volte abbiamo basta solo dare la palla a lui. A Firenze siamo partiti entrambi titolari e abbiamo subito avuto un’ottima connessione. È un giocatore incredibile, è sempre pericoloso in attacco.”