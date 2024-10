Bonanni: “Se Fonseca facesse male in Champions lo vedrei male”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato l'ex portiere Simone Braglia che ha detto: “Se mi aspetto qualche sorpresa da Fonseca? Credo che le prossime due partite sono fondamentali per Fonseca. Deve vincere con Udinese e Bruges, se stecca, soprattutto quella in Champions, complica il suo cammino non solo in coppa. Poi avrà diversi scontri diretti, ma lo vedo ancora in difficoltà e in discussione il tecnico. Se lui non riuscisse a fare bottino pieno, per me si complica la sua situazione".