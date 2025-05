Boban: “Se si arriva ad un ds sarà completamente chiuso e impalettato”

Vai nel canale Telegram del Milanista > Zvone Boban è intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello" e ha detto: " Milan? Se si arriva a un direttore sportivo sarà completamente chiuso e impalettato, praticamente ridotto ad una tecnocrazia di un livello senza avere ambizioni. Non credo che avrà un ruolo importante che possa cambiare la storia. Invece dovrebbe avere un ruolo di rappresentanza della società, essere in mezzo tra squadra, allenatore e società: proteggere tutti e tutto, questo fa il dt".

Ancora le sue parole

"Deve vedere quando un giocatore è in crisi, l’allenatore non gli parla e deve andare dal giocatore. Quando l'allenatore è in crisi o magari è un po' scombussolato deve fargli due domande per chiarirgli le idee o mettergli un po' di pressione. E' troppo importante il ruolo del ds, ma non è che loro lo vedono così. Per Giorgio già Moncada, ottimo scout come ho detto, può scegliere i giocatori e questo basti. Tutto l'altro lavoro da ds non credo lo considerino importante, altrimenti ci sarebbe già stato da mesi". Intanto Cardinale ha deciso: al 99% manderà via...