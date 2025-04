Biasin: “Protesta del Lecce giustificata, Serie A a 18 club il prima possibile”

In esclusiva a Radio Sportiva ha parlato Fabrizio Biasin che ha detto: “Nel momento in cui succede una cosa come quella che è successa a Lecce, o decidi di rispettare il fatto che in questo momento il Lecce non voglia e non possa scendere in campo e allora rimandi la partita e rimandare la partita non significa spostarla di due giorni, spostarla di due giorni significa far finta di aver compreso quello che è successo, invece così non rispetti il fatto che esista un lutto così importante. Perché se i giocatori del Lecce non erano pronti per giocare oggi, non lo saranno neanche domenica".