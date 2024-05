Bianchessi: “Al Milan creavo un gran capitale, Galliani chiamava sempre”

Andiamo a sentire le parole dell'ex responsabile del settore giovanile del Milan Mauro Bianchessi. Le sue parole

Lorenzo Focolari Redattore 16 maggio - 17:54

In esclusiva al QS ha parlato l'ex responsabile del settore giovanile del MilanMauro Bianchessi che ha ricordato il suo passato in rossonero: “In circa undici anni ho speso circa 300mila euro di mercato all'anno, faccia lei i conti. E pensi a quanto capitale abbiamo creato con i vari Donnarumma, Locatelli, Cristante, Bellanova, solo per citarne alcuni”.

Ancora le sue parole — “Adesso anche Camarda. Ma chiamavo Galliani alle 9 del mattino e rispondeva, a mezzanotte lo stesso. E succede anche qui. Oggi nel calcio non c'è più cuore, non c'è più amore, non c'è più passione".

