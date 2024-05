Bezzi: “Pioli al Napoli? ADL farebbe la scelta giusta puntando su di lui”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Gianni Bezzi che sulle voci di Pioli al Napoli ha detto: “ Se questo Napoli è da rifondazione totale? Gli serve più che altro trovare anche l'allenatore giusto. Pioli? Sarebbe la scelta giusta”.

“ ADL però avrà chiamato diversi tecnici, come Conte , Italiano , vedremo cosa deciderà. Pioli potrebbe essere una scelta giusta, anche se meritava più considerazione al Milan , dove ha pagato anche errori societari".

