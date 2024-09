Bergomi: “Schillaci? Vorrei sottolineare l’anima buona che era”

In esclusiva a TMW ha parlato Beppe Bergomi presente ai funerali di Totò Schillaci il quale ha detto: "Mi sembrava giusto essere qui per ricordare Totò ed essere vicino alla sua famiglia. L'exploit di Italia 90? Ad ogni manifestazione c'è sempre un ragazzo che viene fuori. Totò era lì perché aveva meritato la convocazione: non a caso sono chiamate Notti Magiche, è stata la magia di quelle partite straordinarie che lui ha saputo interpretare".