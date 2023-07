Bergomi consiglia Taremi: “Se il Milan va su questo giocatore, fa il titolare”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il noto opinionista Beppe Bergomi che in merito al mercato del Milan e in particolar modo all'accostamento di un attaccante in particolare ha detto: "Taremi l’anno scorso ha avuto numeri nella prima parte di Champions come Messi per occasioni create, assist e gol. È un attaccante forte, fa reparto. Se il Milan va su questo giocatore diventa titolare. Tra i nomi fatti è quello che mi convince di più". Queste le parole di Beppe Bergomi in esclusiva a Sky Sport.