Bergomi: “Quante volte Conceicao ha dovuto cambiare in corsa?”

Sabato sera il Milan ha pareggiato 2-2 contro la Fiorentina , nel match valido per la 31esima giornata di Serie A. Ancora una volta i rossoneri sono andati sotto 0-2 e poi hanno recuperato , anche grazie ai cambi. Dagli studi di Sky Calcio Club, Giuseppe Bergomi ha detto la sua sulla situazione difensiva dei rossoneri.

Le parole di Bergomi

"Quante volte Conceicao ha dovuto cambiare la squadra con delle sostituzioni già nel primo tempo o all'intervallo? Poi le ha quasi sempre rimediate, recuperate le partite: con il Parma, con la Fiorentina, a Napoli ci è andato vicino. Ma è proprio all'inizio, con questa linea che resta molto alta, che soffrono la palla scoperta e che vanno in sofferenza con i cambi di gioco. Invece nelle partite importanti stanno belli attenti e applicati, come nel derby. L'applicazione te la dà la continuità, devi averla in tutte le partite". Intanto Allegri ribalta il Milan: ecco la formazione del 2026...