Barranechea: “Sento che c’è fiducia in me, con Di Fra cresciuto”

Enzo Barrenechea, centrocampista della Juventus in prestito al Frosinone, ha parlato in vista della sfida di domani al Milan...

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il mediano del FrosinoneBarranechea che ha detto: "Abbiamo un ottimo allenatore, con le idee molto chiare su come metterci in campo. E se c’è da sudare non mi tiro certo indietro, anzi mi esalto. Quando sono arrivato forse non avevo molta intensità. Di Francesco fa lavorare tanto sotto questo aspetto e onestamente oggi posso dire di essere cresciuto”.