Baroni: “Milan? Domani sarà una partita difficile, loro di spessore”

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato nel pomeriggio in vista della sfida di domani tra la Lazio e il Milan

In conferenza stampa ha parlato Baroni che ha detto: "Domani abbiamo una partita difficile, incontriamo un avversario che a prescindere dal punto in classifica ha fatto due partite buone. È la squadra che ha tirato più in porta e a detta dell'allenatore deve vincere il campionato, sarà una partita difficile e servirà una gara di altissimo spessore".