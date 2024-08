Baroni a Dazn: “Dia ci può dare una mano, sono curioso di veder Tavares”

Poco fa ha parlato Marco Baroni in vista di Lazio vs Milan delle 20.45. Sentiamo le parole del tecnico biancoceleste...

In esclusiva a Dazn ha parlato Baroni che ha detto: “Contro il Milan devi fare una partita in cui vai a sviluppare. La squadra è andata tanto sugli esterni nelle ultime due partite. Oggi Dia ci può dare una mano. Abbiamo fatto queste scelte cercando sempre compattezza ed equilibrio".

Su che partita devono fare i centrocampisti

"Dobbiamo tenere palla e avere la gestione. Abbiamo un centrocampo e una squadra in grado di farlo. Quando sei in costruzioni. Ho bisogno di vedere Nuno Tavares e ho bisogno di vederlo, ha tante energia e deve metterla in campo. Serve grande applicazione in entrambe le fasi. Preferisco avere un giocatore offensivo in più".