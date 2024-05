Baresi a 360 gradi: “Lo sport è inclusione, Milan impegnato in questo”

In esclusiva agli Sky Inclusion Days ha parlato il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi che ha detto: “Io credo che lo sport sia importante, inclusione è accettare il più fragile e dare loro tutte le possibilità. Noi tutti dobbiamo impegnarci in questo, contro ogni forma di discriminazione: credo che tutto serva perché le persone che hanno difficoltà si sentano partecipi. Dobbiamo pensare sempre a essere altruisti e a chi è stato meno fortunato”.

Ancora le sue parole

“Il Milan è molto impegnato. È molto bello, non solo per non vedenti e ipovedenti ma per tanti ragazzi fragili e con disabilità”.