Baresi: “Camarda ragazzo equilibrato. Milan? Che vittoria al Bernabeu!”

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato l'ex rossonero Franco Baresi che ha detto: "Oggi è un altro mondo, nel quale i giovani non si focalizzano solo su una passione: per noi dopo la famiglia e la scuola c’era solo il pallone. Se Camarda è diverso? I ragazzi oggi sono più svegli, ma hanno più pressioni e aspettative: devono essere bravi a non farsi schiacciare. E lui è un ragazzo molto regolare ed equilibrato".