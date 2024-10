Baresi: “Onorato di essere il primo ad entrare nella Hall of Fame del Milan”

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Commentando il suo ingresso nella Hall of Fame, Baresi ha fatto delle dichiarazioni. "Sono profondamente onorato di essere stato scelto dal Milan come primo membro ad entrare nella Hall of Fame come rappresentante della gloriosa storia di questo Club, e a celebrazione dei miei 50 anni in rossonero. Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio””.