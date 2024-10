Baresi primo membro ufficiale della Hall of Fame del Milan

Nell'ambito delle celebrazioni del suo 125° Anniversario, il Club lancia un progetto che vuole onorare l'eccellenza e la storia del Club...

Lorenzo Focolari Redattore 7 ottobre - 19:10

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: "In un anno ricco di traguardi e celebrazioni, AC Milan è orgoglioso di annunciare il lancio della sua Hall of Fame presented by Emirates, per onorare giocatori e figure chiave che hanno lasciato un segno indelebile nella storia rossonera. Questa iniziativa, lanciata nell'ambito delle celebrazioni del 125° Anniversario del Club, incarna l'impegno di AC Milan nel riconoscere l'eccellenza, la passione e i valori che hanno definito i rossoneri nel corso della loro storia”.

Ancora il comunicato — “La Hall of Fame di AC Milan vuole celebrare e onorare figure che hanno rappresentato il Club in maniera distintiva, sia dentro che fuori dal campo. Attraverso i loro successi, la loro condotta e il loro impegno, queste leggende hanno scritto il loro nome nella storia del Club, diventando simbolo dello spirito rossonero. La Hall of Fame non è però solamente un tributo ai traguardi del passato, ma vuole anche essere una fonte di ispirazione per le generazioni future, riflettendo la dedizione del Club nel coltivare l'eccellenza”.

Ancora il comunicato — “Per sottolineare l'importanza di questo progetto, il Club è orgoglioso di annunciare che Franco Baresi sarà il primo membro ufficiale della Hall of Fame del Milan. L'inclusione di Baresi, che quest'anno festeggia i suoi 50 anni con il Club, vuole onorare non solo il suo status leggendario come uno dei più grandi difensori della storia del calcio, ma vuole anche sottolinearne la dedizione di una vita passata al Milan, prima come giocatore e storico capitano e poi come Vicepresidente Onorario del Club”.