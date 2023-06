Milan, il Barcellona piomba su Arda Guler! Missione per il talento turco

Il trequartista classe 2005, che piace anche al Milan, è nel mirino del Barcellona: Deco è partito per un blitz in Turchia per assicurarselo

Il mercato del Milan è in pieno fermento. Forte della liquidità per la cessione di Tonali al Newcastle , di cui si attende l'ufficialità, il Milan si sta muovendo su più fronti. Tra i profili monitorati dal club rossonero c'è anche Arda Guler , giovane trequartista del Fenerbahce .

Deco ha avuto l'incarico dal club blaugrana di fare un blitz in Turchia per trovare un accordo con il Fenerbahce. Il Barcellona infatti vorrebbe portare subito in Catalogna il giovane fantasista, che nell'ultima stagione ha messo a referto 6 gol e 7 assist in 34 presenze. In tutto questo, grande attenzione. Sky Sport sgancia la bomba, l'annuncio poco fa: "Accordo raggiunto!" <<<