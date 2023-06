Costacurta: “Mi piace Loftus-Cheek, il sacrificio di Tonali buona mossa”

L'ex difensore del Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle mosse e delle strategie della società rossonera in questo calciomercato

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan era partito un po' a rilento. All'inizio del mese di giugno c'era stata la rivoluzione dirigenziale, con l'allontanamento del direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara. Poi si è formato il nuovo team responsabile del mercato, con il capo scout Geoffrey Moncada e l'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, coadiuvati dal tecnico Stefano Pioli. E da lì è partita l'estate rossonera. A proposito dei movimenti e delle strategie del Milan, Alessandro 'Billy' Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ieri è stata la giornata dell'arrivo di Ruben Loftus-Cheek, che ha effettuato le visite mediche. Il Milan lo ha acquistato dal Chelsea per 18,5 milioni di euro, bonus compresi. L'opinione di Costacurta: "Mi piace Loftus-Cheek, secondo me è un giocatore interessante in fase offensiva. Deve migliorare nelle intercettazioni difensive, ma è un buonissimo giocatore, anche se ha avuto tanti problemi fisici".

L'ex difensore ha parlato del nuovo centrocampo rossonero che sta prendendo forma: "Il sacrificio di Tonali si può intendere come una buona mossa per andare a prendere buoni giocatori. Quelli che ho sentito nominare mi sembrano dei bei nomi e ho l’impressione che il Milan si voglia brandizzare con calciatori di diverse nazionalità".

Tra gli obiettivi di mercato più caldi, ce n'è con referenze importanti: "Il Milan guadagnerà fisicità con Musah per esempio, Gattuso parla bene di lui. La nuova dirigenza non sta lavorando male per nulla".

Il Milan è alla ricerca di un attaccante centrale da affiancare a Olivier Giroud, che non potrà giocarle tutte. I nomi in ballo sono due: "Secondo me Scamacca è meglio di Morata e quest’anno ha dimostrato, anche se con poche partite, di poter stare in Premier League. Al Milan può fare bene".

A breve ci sarà l'ufficialità della cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il Milan incasserà 80 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Costacurta ha parlato del futuro del classe 2000 in Inghilterra: "In Premier ha la possibilità di fare bene e ha le caratteristiche per farlo. Anche lui secondo me spera che l’addio al Milan possa dare dei benefici alla squadra e che possa diventare più forte".