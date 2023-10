Balotelli: “Rosso a Thiaw? Bella giocata di Kean. Su Locatelli…”

L'ex attaccante del Milan, ai microfoni di Tv Play, ha parlato dei due episodi che hanno deciso la sfida vinta dalla Juventus con i rossoneri

Questa sera il Milanaffronterà il PSGnella terza partita del girone di Champions League. I rossoneri scenderanno in campo per cercare la prima vittoria in Europa, ma anche riscattare la sconfitta contro la Juventus in campionato.

Nel match di San Siro infatti la Juventus si è imposta 1-0 con un gol di Locatelli, dopo che la squadra di Pioli era rimasta in 10 per il rosso a Thiaw. Ospite di Tv Play, Mario Balotelli è tornato proprio su questi due episodi.

Le parole dell'ex rossonero: "In occasione del rosso è vero che Thiaw ha sbagliato, ma Kean ha fatto una bellissima giocata. Io, nei panni di Locatelli, non avrei mai esultato. Contro Milan, Inter e Manchester City non esulterei e non ho mai esultato".

