Balotelli: “Pato fortissimo, vidi un suo video e rimasi sbalordito!”

Mario Balotelli è tornato a parlare del Milan e lo ha fatto in una live su Tik Tok. Sull'esperienza di Pato in Italia con la maglia del Milan: "Ricordo che lui arrivò quando io segnavo i primi gol in prima squadra nell'Inter, nella stampa c'era questa cosa di Balotelli contro Pato, i due giovani di Inter e Milan. Ricordo che vidi un suo video su YouTube e rimasi sbalordito, era fortissimo e veloce, anche in campo da avversari ci siamo sfidati qualche volta, in un derby contro l'Inter lui segnò anche, io giocavo nei nerazzurri".

Sul gol di Locatelli contro i Diavoli — "È stato anche fortunato, non segna spesso e fa bene ad essere felice, non voglio essere moralista e frainteso. Però Locatelli è cresciuto nel Milan, se gioca in Serie A è grazie al Milan, non so, io non avrei mai esultato così contro una mia ex squadra. Contro Milan, City e Inter non esulterei mai, sono fatto così, poi ognuno fa ciò che meglio crede".

