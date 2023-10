ESCLUSIVA MILAN | Bianchessi: “Donnarumma è ancora milanista. Vi posso garantire che…”

Abbiamo intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex Responsabile del Settore Giovanile del Milan, per parlare di Gigio Donnarumma in vista della sfida di Champions League contro il PSG

PSG-Milan sarà anche, per la prima volta, Gigio Donnarumma contro il suo passato. Amici o nemici? A tal proposito, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Mauro Bianchessi, Responsabile del Settore Giovanile rossonero ai tempi in cui l’attuale estremo difensore della Nazionale Azzurra vi militava.

Donnarumma è ancora tifoso milanista?

“Io non ho dubbi: era milanista e lo resta tutt’ora”.

E allora per quali ragioni è andato via?

“Il reale motivo per cui è andato via lo sanno soltanto in pochi. Io vi posso garantire che il suo amore per il Milan è sempre stato il medesimo. Un sentimento così intenso che, da due anni, mi pone di fronte a un dubbio: è stato più Donnarumma a voler andar via o i rossoneri a volerlo cedere?”.

Conservi ancora un rapporto personale con lui?

“Sì, da quando è emerso dal Settore Giovanile del Milan abbiamo continuato a sentirci. Gigio è un ragazzo d’oro. Ci sentiamo spesso. La riconoscenza e l’umiltà non gli sono mai mancate”.

A tuo avviso è calato di rendimento, da quando non difende più i pali del Milan?

“Io vi dico solo che ha solo 24 anni, ha vinto l’Europeo del 2021 da protagonista assoluto e ha battuto ogni record. Gli alti e i bassi fanno parte della carriera di tutti i calciatori. Per me è un campione ed è uno dei migliori portieri al mondo”.

