Balotelli: “Il mondo del calcio non mi mancherà per niente, è tutto finto”

In esclusiva su Rai Due ha parlato Mario Balotelli che ha detto: "Ringrazio i tifosi del Genoa che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società. È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa. Giocherò due o tre anni prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma tutto ciò che ruota intorno al calcio non mi mancherà. Il calcio è un mondo finto."