Ora Tare ribalta il Milan: guardate chi vuole comprare! | Calciomercato

Il Milan ha scelto Igli Tare come nuovo direttore sportivo e ora il dirigente albanese prepara le sue prossime mosse di calciomercato: ecco la sua lista di obiettivi.

Nessun colpo di scena: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan . Sarà l'ex Lazio a prendere in mano il nuovo progetto rossonero, che adesso passerà chiaramente dalla scelta di un nuovo allenatore (il casting è in corso) e dal calciomercato estivo, che rivoluzionerà la rosa del Diavolo.

In attesa del nuovo tecnico, Tare ha chiaramente la volontà di presentarsi al Milan in maniera importante. E quindi con colpi di un certo calibro, lasciando ovviamente anche spazio ad alcune delle sue intuizioni. E allora noi abbiamo raccolto tutti i nomi che sarebbero sulla lista di Tare, tra obiettivi concreti, nomi nuovi e anche possibili clamorose sorprese. E allora andiamo a vedere questa lista di mercato, nome per nome <<<