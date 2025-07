Balotelli duro: “Quell’uomo ha smanie di protagonismo, temeva facessi gol”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva nel podcast Centrocampo ha parlato Mario Balotelli che ha detto: " Vieira? Abbiamo avuto due confronti, mi ripeteva le stesse cose, che non avrei accettato di giocare poco, che avrei creato problemi".

Ancora le sue parole

"Ora mi aspetto che non si facciano mai più sentire in vita loro: hanno avuto tempo 7 mesi, mi hanno mancato di rispetto senza un motivo e senza una scusa. Mai fatto niente, col Napoli anzi ho giocato 4 minuti e per poco non ho fatto gol. Sembrava quasi si fosse preso paura, Vieira: ha problemi di protagonismo. Temeva che facessi gol, poi avrei dovuto giocare e lui non voleva, è più di un'impressione".