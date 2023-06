Balogun chiarisce: “Non accetterò più di andare in prestito”

Le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Non conosco nei dettagli le trattative in corso sul mio futuro, non ho certezze su cosa succederà. Però posso dire una cosa, sicuramente non accetterò di andare ancora in prestito per un’altra stagione. Adesso vado in vacanza e mi voglio godere questi momenti di soddisfazione con amici e famiglia".