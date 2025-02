Ancora Baiocchini: “Tifosi Milan stanchi, sembrano indifferenti”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a Sky Sport 24 ha parlato il giornalista Marco Baiocchini che ha detto: “Ieri è stata ribadita la fiducia a Conceiçao, ma il momento è davvero pessimo. Serve una reazione immediata prima di tutto, al di là di come finirà la stagione, con il quarto posto che appare ormai quasi impossibile. Il Milan deve guardarsi ora anche alla spalle, come per esempio dalla Roma che sta risalendo”.