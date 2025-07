Milan, attesa per oggi la risposta del Club Brugge per Jashari

Il Milan vuole completare il suo centrocampo con Ardon Jashari . Su di lui ieri in conferenza stampa Igli Tare si è espresso così: " La sua volontà è quella di venire e giocare per questa squadra , ma in questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club. Riteniamo di aver fatto una grande offerta , nel rispetto della storia del club e del calcio belga. Mi auguro che ci sia un lieto fine per il Milan e per il giocatore ".

Come riferito da Gianluca Di Marzio, secondo le ultime informazioni, queste saranno ore decisive. Per oggi, martedì 8 luglio, è prevista la risposta del Club Brugge all'offerta dei rossoneri per il centrocampista svizzero classe 2002. Il Diavolo ha presentato una proposta da 32 milioni di euro più bonus per Jashari. Il club ritiene l'offerta significativa, non è intenzionato a partecipare a un'asta e spera che stavolta i belgi dicano di sì, vista anche la volontà del giocatore.