Calciomercato Milan – Boom Pedullà: “Vlahovic? Vi posso confermare che…”

Come ben sappiamo, Tare sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. L'obiettivo del Milan è quello di intervenire sul mercato per rinforzare praticamente tutti i reparti. In cima alla lista in questo momento c'è Jashari per il centrocampo, ma intanto si guarda anche a possibili innesti in difesa e in attacco.