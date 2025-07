Arsenal-Milan, al termine della gara ci saranno i calci di rigore: il motivo

Al termine dell’amichevole tra il Milan e l’Arsenal si terranno in ogni caso i calci di rigore. Questa la motivazione

Al National Stadium di Singapore si sta svolgendo l’amichevole estiva del Milan contro l’Arsenal. Si tratta della prima amichevole delle tre previste nella tournée tra Asia e Pacifico.

Si tratta di un’occasione molto importante per entrambe le formazioni per mettere in campo le nuove idee di gioco e valutare lo stato di forma dei giocatori.

Novità di partita

C’è una novità per questa partita. Indipendentemente dal risultato che si terrà durante i tempi regolamentari, al termine della sfida si tireranno i calci di rigore.

Due motivi

Questa decisione è stata presa per aggiungere un elemento di tensione competitiva. Inoltre i due tecnici avranno modo di analizzare la lucidità e la precisione dei tiratori scelti.

Rafforzare il legame con i tifosi

Non bisogna dimenticare inoltre che questa tournée asiatica ha un forte valore commerciale e mediatico, oltre a quello tecnico e tattico. Il Milan gode di un’enorme popolarità in questa regione e con queste partite ha modo di rafforzare il legame con i propri tifosi.