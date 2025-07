Arsenal-Milan, non c’è Maignan tra i pali: il motivo dell’assenza

Tra i rossoneri in campo per l’amichevole del Milan contro l’Arsenal spicca l’assenza di Maignan: questa la motivazione

Si sta disputando la prima amichevole estiva del Milan, impegnato a Singapore contro l’Arsenal. La prima novità di formazione ha riguardato il modulo scelto da mister Allegri, che ha deciso di puntare sul 3-5-2.

Sorpresa di formazione

Subito dopo l’attenzione si è concentrata sull’assenza tra i pali di Mike Maignan. Il portiere rossonero non gioca titolare oggi, ma al suo posto c’è il neo acquisto Terracciano.

Scelta preventiva

Questa mossa è stata voluta dall’allenatore, dal momento che Maignan sta svolgendo un lavoro personalizzato per raggiungere la migliore condizione fisica possibile.

Non si vuole rischiare

L’obiettivo è di vederlo in campo il 26 luglio per la seconda amichevole contro il Liverpool. La sua assenza di oggi evidenzia la cautela del club rossonero nel non voler rischiare con il suo portiere, reduce da una stagione intensa.