Milan, arrivata la risposta di Thiaw al Como: le ultime sul tedesco

Il Milan ha intenzione di cambiare volto in questo calciomercato, tra acquisti e cessioni . Tra i giocatori sulla lista dei possibili partenti c'è Malick Thiaw . Nelle ultime settimane il Como aveva trovato l'accordo con i rossoneri per circa 25 milioni di euro .

Il club lariano ha corteggiato a lungo il difensore, con lo stesso Cesc Fabregas che si è speso in prima persona. Ma il futuro del tedesco non sarà in biancoblù. Come riferisce oggi il Corriere della Sera, dopo giorni di riflessione il giocatore ha deciso di rifiutare.