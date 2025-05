Milan, arriva il Junior Camp a Cancún: l’annuncio del club

Continuano le iniziative del club legate ai Junior Camp . La novità, infatti, questa volta riguarda il Messico. A darne l'annuncio è stata proprio la società rossonera attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco i dettagli: " AC Milan è orgoglioso di annunciare l'apertura di un secondo Milan Junior Camp in Messico, a Cancún , reso possibile grazie alla collaborazione con il Cancún Calcio Club . I camp si svolgeranno in due sessioni: dal 28 luglio al 2 agosto e dal 4 al 9 agosto , presso le strutture del Cancún Calcio Club.

A seguito del Post-Season Tour 2024 della Prima Squadra Femminile e del lancio del Milan Junior Camp a Città del Messico, AC Milan ha deciso di tornare in territorio messicano per lanciare questa nuova iniziativa. Il progetto rappresenta una tappa significativa nello sviluppo del calcio giovanile nella regione e costituisce un passo importante nell'espansione globale del progetto Milan Junior Camp. Negli ultimi mesi, AC Milan ha registrato un crescente coinvolgimento dei tifosi messicani nei confronti del Club rossonero - dall'aumento del digital engagement e della richiesta di merchandising, all'interesse sempre maggiore da parte dei media locali. Questa espansione riflette la dimensione globale del brand AC Milan , oltre che il profondo legame tra i rossoneri e l'appassionata comunità calcistica messicana".

Il comunicato continua

"La collaborazione con il Cancún Calcio Club promuoverà il Metodo Milan in una delle comunità più appassionate di calcio del Paese, rafforzando la presenza internazionale del Club dopo i successi che i camp hanno riscontrato in Europa, Asia e America. Il programma, rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, mira a coltivare giovani talenti attraverso un'esperienza formativa completa, basata sui valori di AC Milan. Grazie alla guida e l'esperienza di tecnici rossoneri certificati, il Camp offre ai partecipanti una preparazione tecnica e atletica personalizzata. Attraverso l'organizzazione di workshop per allenatori locali e una metodologia focalizzata sulla formazione personale, il Camp rappresenta un'opportunità unica per la crescita dei giovani, sia dentro che fuori dal campo.